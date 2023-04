Commisso chiama la squadra: “Grande impegno messo in campo dalla Fiorentina, grazie a chi ha riempito il Franchi anche oggi”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, come consuetudine ormai, a fine partita ha chiamato la squadra per ringraziare tutti per l’impegno messo in campo anche oggi in una partita difficile e che stata difficile sul campo per i viola, contro lo Spezia.

Da parte del numero uno del club è arrivato anche un ringraziamento ai tifosi che anche oggi hanno riempito il Franchi e gli auguri di Buona Pasqua alla squadra tutta ma più in generale a tutta la Famiglia Viola.