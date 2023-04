Commisso chiama: Volano i ringraziamenti alla squadra e ai tifosi

Come sua consuetudine ormai, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ancora d’istanza negli Stati Uniti, ha telefonato alla squadra a fine partita.

Questa volta ha voluto ringraziare i giocatori e lo staff per la grande prestazione offerta in Polonia e per la vittoria ottenuta stasera.

A questo ha fatto seguito anche il ringraziamento per i 500 tifosi che hanno deciso di seguire la formazione viola in questa trasferta non agevole, con una partita programmata alle 21 di un giorno infrasettimanale.