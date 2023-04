Commisso chiude all’ipotesi di nuovi finanziamenti per il Franchi e la Fiorentina potrebbe rimanere a Campo di Marte anche durante i lavori: i dettagli

Il TGR Rai Toscana fa il punto sul pensiero della Fiorentina riguardo alle criticità sorte dopo i chiarimenti chiesti dall’UE sull’utilizzo dei soldi del PNRR anche per il restyling dell’impianto di Campo di Marte. Come riporta il TG, Commisso chiude a ogni sorta di cooperazione economica per i lavori di ristrutturazione, evidenziando l’impossibilità che la Fiorentina aggiunga ulteriori soldi.

Per quanto riguarda invece l’impianto provvisorio dove la squadra giocherà durante i lavori al Franchi, si apre all’idea di una permanenza della squadra nello stadio di Campo di Marte anche durante i periodi di lavoro nel biennio 2024-2026, periodo nel quale si parla di un impianto inagibile nei settori interessati dai lavori. Scartata l’opzione Castello dopo un recente sopralluogo del dg viola Joe Barone.