Commisso contro Cairo, un distacco maturato in Lega e mai più ricomposto…

La Nazione in edicola stamani si concentra sul “non rapporto” tra Commisso e Cairo. Infatti, non on si può esattamente definire “simpatia” il sentimento fra i due presidenti.

Un distacco maturato in Lega e mai più ricomposto. Stasera in Tribuna ci sarà anche il designatore arbitrale Rocchi, che spiegherà alla Fiorentina il suo punto di vista sull’espulsione di Dragowski a Roma (ritiene sarebbe bastato un giallo).

Ma stasera non c’è solo la diplomazia in ballo, entrambe le squadre sono a zero punti e hanno bisogno di una vittoria