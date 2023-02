Commisso contro Mendes, atto secondo

Rocco Commisso contro Jorge Mendes. Il primo atto di questa disfida è andato in onda a fine primavera, inizio estate 2021. La Fiorentina, che aveva raggiunto un accordo con Gennaro Gattuso per la panchina viola, andò in rotta di collisione con il potente procuratore (e agente del tecnico) su alcune operazioni di mercato. In particolare per Sergio Oliveira che era in predicato di passare dal Porto al club gigliato.

Il secondo atto si terrà invece stasera. Sì perché lo Sporting Braga è una società da sempre vicina allo stesso Mendes. Con gli anni, l’agente ha trasformato la compagine portoghese in un club satellite tramite attraverso la frequente compravendita dei suoi assistiti.

Non è dato sapere se Mendes sarà in tribuna a Braga quest’oggi. Di sicuro però ci sarà Commisso. E se i due si dovessero incrociare…