Commisso: “Credo che Vlahovic voglia restare alla Fiorentina, ma le circostanze non so dove porteranno. Ho mandato via Iachini troppo presto”

MARINA DI GIOIOSA – Giornata di dichiarazioni per il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso. Il presidente ha detto a Fiorentinanews.com e Radio Bruno: “Vlahovic? Voglio tenerlo, l’ho detto dal primo giorno, come per Chiesa. Ho parlato con Vlahovic, credo che voglia restare alla Fiorentina. Le circostanze, la famiglia, i procuratori eccetera non so dove porteranno, ma credo e spero che rimarrà.

E ancora: “Milenkovic? Potrebbero esserci spiragli. La Fiorentina? Tutti credevano che sarebbe stata buona anno passato ed invece ha deluso. Ho sbagliato a mandare via Iachini, non dovevo mandarlo via dopo 8 partite, dovevo dargli più tempo. Mi prendo la responsabilità, ora si deve cambiare. Italiano è piaciuto a tutti, a noi ed ai tifosi. Speriamo faccia bene”.