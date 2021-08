Commisso: “Curioso dei nuovi acquisti, in particolare Gonzalez. Ho visto una Fiorentina bella e piacevole col Cosenza”

Il presidente viola Rocco Commisso all’Ansa commenta la sfida col Cosenza, il debutto in campionato e parla anche del mercato viola: “Farò ancora qualche giorno di vacanza in Calabria per poi andare a Roma sabato prossimo per incontrare la squadra e, soprattutto, per incontrare per la prima volta di persona, dopo il suo arrivo a Firenze, il neo-allenatore Italiano. Sono, comunque, curioso di vedere all’opera i nuovi acquisti e in particolare Nico Gonzalez.

Speriamo di iniziare bene il campionato e fare all’Olimpico una bella partita. Italiano è un allenatore molto bravo. Un tecnico che è riuscito già a farsi apprezzare dai suoi giocatori e bravo pure a far cambiare alla Fiorentina il proprio sistema di gioco. Le sue idee offensive e aggressive sono molto interessanti.

Con molta probabilità, rispetto al passato, la Fiorentina, visto il modo diverso di stare in campo. Prenderà qualche gol in più ma sono sicuro che riusciremo a segnare più gol dell’anno scorso e a dare più spettacolo. Finora, infatti, ho visto una Fiorentina bella e piacevole: col Cosenza, in Coppa Italia, la squadra ha davvero impressionato per gioco, temperamento e soluzioni in ogni zona del campo. L’acquisto di Gonzalez è stato azzeccato e sono convinto aiuterà la squadra ad essere ancora più pericolosa e imprevedibile nel reparto offensivo”.