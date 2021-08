Commisso: “Dal primo giorno ho detto che senza ricavi più alti non si va da nessuna parte. Per competere in Italia…”

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche dei tifosi all’interno del dibattito nella sua città natale: “Credo che molti tifosi siano intelligenti. Dal primo giorno ho detto che senza ricavi più alti non si va da nessuna parte. Sono stato sfortunato causa Covid, ma questo fa parte dei rischi. La Fiorentina ha dei ricavi di 72 milioni, Juve e Inter hanno 400 milioni di ricavi. Per competere in Italia contro queste grande squadre ci vogliono i ricavi. Serve lo Stadio, il Sindaco era con me per rifarlo nuovo, poi è arrivata la Sovrintendenza”.