Commisso, dalle parole ai fatti!

Dopo due anni e mezzo di gestione Commisso come scrive il Corriere Fiorentino, ha già elaborato le sue soluzioni per un calcio più sostenibile. Dalle parole ai fatti, come qualcuno chiedeva: un cambio di passo, con la richiesta di prendere in considerazione le proposte avanzate anche in maniera abbastanza veloce, magari entro la prossima sessione di mercato.

Il quotidiano si sofferma poi sul prolungamento di un anno rispetto ai contratti quinquennali, cosa che in Inghilterra è già prassi, e che la FIGC fa capire di poter implementare anche in Italia.