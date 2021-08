Commisso diventa decisivo per Vlahovic. Offerta Atletico Madrid c’è, ma è ritenuta bassa, ma attenzione al Tottenham. L’errore commesso a monte

Commisso decisivo per le sorti di Vlahovic. Il presidente della Fiorentina parlerà con Dusan e deciderà assieme a lui nelle prossime ore. L’offerta dell’Atletico Madrid c’è, ma è ritenuta comunque bassa. E attenzione al Tottenham.

La Fiorentina non vuole privarsi dell’attaccante serbo, il calciatore attraverso i social continua a mandare messaggi d’amore al mondo viola. Certo, poi ci sono i procuratori, poi c’è l’entourage che spinge, poi c’è la società gigliata che, per forza di cose, deve guardarsi attorno, per non farsi trovare impreparata. Il tavolo è tutto apparecchiato. La proposta di rinnovo c’è ed è anche importante, ma potrebbe comunque non bastare. D’altronde l’errore, il vero errore, è stato a monte. Quando dai una maglia da titolare ad un ragazzo così giovane, che può esplodere da un momento all’altro, lo devi prima blindare. Se aspetti, se attendi, ti puoi ritrovare al punto di adesso. Senza avere più totalmente il coltello dalla parte del manico.

Vedremo se Commisso riuscirà a cambiare il destino, riuscirà a non perdere in un anno due tra i giovani più forti d’Europa. Dopo Chiesa veder andar anche Vlahovic sarebbe, a livello di campo e di immagine, un nuovo duro colpo. Senza contare, appunto, i gol. E oggi, a metà agosto inoltrato, trovare un sostituto all’altezza sarebbe molto complicato. Quindi non ci resta che confidare in Rocco…