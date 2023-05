Commisso: “Dopo aver vinto la semifinale mi veniva da piangere sotto il settore ospiti e ora stiamo facendo qualcosa di storico. Mi hanno chiamato terrone e mafioso, inaccettabile”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha detto: “Quando abbiamo vinto a Basilea sono andato sotto al settore ospiti con duemila tifosi viola in festa, mi veniva da piangere. Ho abbracciato tutti, da Italiano ai calciatori: sono tutti figli per me. Però non posso piangere, in fondo sono il presidente. Ma sono anche italiano, calabrese, umano”.

Un momento importante questo per il club: “Il Napoli ha impiegato tanti anni per arrivare dove è adesso. Io sono qui da poco eppure abbiamo fatto qualcosa di storico e adesso ce la godiamo. Abbiamo due settimane per conquistare qualcosa di unico per la nostra tifoseria. Se rifarei tutto? Sì, certo. Anche con le critiche. Mi hanno chiamato terrone, mafioso. Inaccettabile. Forse però, invece dello stadio, penserei ad altro”.