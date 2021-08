“Commisso è giunto a una sorta di resa dei conti, ma sta facendo una buona squadra. Odriozola? Deve dimenticarsi di essere un giocatore del Real Madrid”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina mi è abbastanza piaciuta, credo che questa squadra ci farà divertire ma anche che prenderà molti gol durante la stagione. Detto questo mi piacerebbe un po’ più di qualità in attacco e a tal proposito sarebbe ottimo l’innesto di Berardi o in alternativa di Orsolini. Commisso? Sta facendo una buona squadra, d’altronde lui stesso è giunto a una sorta di resa dei conti perché non si può più permettere stagioni come le ultime due”.

E poi ha aggiunto: “Non mi sembra giusto chiamare Juric e Italiano “operai”. Entrambi hanno delle idee ben precise, in panchina fanno l’inferno, l’attuale tecnico del Torino secondo me sarebbe stato ideale per la Fiorentina ma stimo molto anche Italiano. Certo per la Fiorentina il calendario non è stato clemente, ma a Roma secondo me è stata persa un’opportunità di fare punti contro una squadra ancora non rodata. Odriozola? Può fare bene ma deve metterci l’anima, dimenticandosi di essere un giocatore del Real Madrid“.