Commisso e il salto negli spogliatoi a fine gara. I complimenti riservati ai suoi giocatori

Appena arrivato a Firenze, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, come previsto del resto, si è subito recato al Franchi per assistere alla partita della sua squadra contro la Sampdoria.

Una vittoria di misura ha sancito l’accesso dei viola ai quarti di finale di Coppa Italia. Un’affermazione che è stata accolta con gioia dal numero uno gigliato il quale, subito dopo il fischio arbitrale, si è recato negli spogliatoi per complimentarsi coi giocatori per quanto fatto in serata e per gli ultimi risultati conseguiti.

Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da Commisso, oltre a quelle che abbiamo già registrato nel pregara.