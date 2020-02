Commisso: “E’ la prima volta che vedo la Fiorentina vincere e segnare cinque gol. Duncan? Fenomenale, molto meglio di me…”

Parole anche per Rocco Commisso in zona mista, il patron viola torna sereno in America: “Voglio ringraziare mister Ranieri, per me è un eroe per aver vinto in Inghilterra ed ha allenato anche la Fiorentina. In questo week end abbiamo vinto con Primavera, donne e anche oggi, torno in America contento. Il Var? L’unica cosa che avevo richiesto è che la legge fosse uguale per tutti. Pomeriggio più bello oggi? E’ la prima volta che vincono di fronte a me segnando cinque gol, bellissima giornata. Si va avanti. Doppiette di Chiesa e Vlahovic? Sì, tutti e due bravi. A Dusan l’avevo detto che oggi avrebbe dovuto segnare. E’ più importante vincere una partita che pareggiarne due, quindi cerchiamo di vincerne altre. Duncan? E’ stato fenomenale, molto meglio di me, io ero più rozzo (ride ndr). Ci voleva anche un po’ di fortuna, è andata bene. Torno soddisfatto in America, anche se io vorrei vincere sempre. Sul tema stadio voglio ringraziare Nardella, il Comune di Firenze, abbiamo parlato molto. Ma qui voglio avanzare con le idee e fare tutto fast, fast, fast”.