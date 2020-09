Commisso e la “tela dei rinnovi”. Due nuovi contratti da annunciare presto?

Commisso ha cominciato a tessere la tela dei rinnovi contrattuali. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la sua speranza è di poter annunciare presto il legame fino al 2025 con il suo pupillo Vlahovic. Ed è in retta d’arrivo anche l’intesa per il prolungamento del contratto di Biraghi. Oggi, invece, il presidente viola farà un’abbuffata di calcio. Prima il debutto della Primavera (la partita era in programma ieri ma è stata rinviata per un caso di Covid tra i giovani viola) poi, alle 18, sarà al suo posto al Franchi per la sfida di inizio campionato contro il Torino.

