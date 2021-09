Commisso e quelle parole mal digerite dalle istituzioni…

Tutti insieme appassionatamente, tutti a Bagno a Ripoli a inaugurare il campo sportivo I Ponti, con il nuovo terreno sintetico. Commisso, i sindaci Casini e Nardella, il governatore Giani e pure Luca Lotti, l’ex ministro dello Sport. Una sorta di santa alleanza nel nome della Fiorentina, così come viene definita su La Repubblica.

Commisso, che ogni giorno va a controllare i lavori al centro sportivo, ora alza un po’ la voce chiedendo che la tramvia sia fatta in fretta. E se proprio non si può, che diamine, che ci siano almeno i parcheggi per i tifosi che andranno a vedere l’allenamento al Viola Park. Un’uscita che nessuno ha preso bene, si legge ancora sul giornale citato. Tutto questo perché la politica ha tempi che non si possono forzare.

Tra una battuta e l’altra tutto alla fine scorre via lo stesso, tra politica e opportunità. Pace fatta a fine pomeriggio e una stretta di mano. Almeno per ora.