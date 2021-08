Commisso e tutti i casi da risolvere. E la dirigenza aspetta il presidente

Da quest’oggi, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, farà il suo ritorno in Calabria per partecipare ad una festa in suo onore a Marina di Gioiosa Ionica, la cittadina in cui ha vissuto prima di partire per gli Stati Uniti.

Ma nel contempo si porterà dietro anche una bella lista di casi da risolvere. Il più eclatante dei quali è ovviamente quello relativo a Vlahovic.

Ma non c’è solo il serbo. Il Corriere dello Sport-Stadio passa in rassegna anche tutti gli altri: da Milenkovic a Pezzella, fino a Lirola e Kouame; la dirigenza aspetta il presidente prima delle mosse finali di questo calciomercato che, fino a questo momento ha offerto il sussulto Gonzalez e poi stop.