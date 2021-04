Commisso e una “luna di miele” al capolinea: Tutti in attesa delle mosse del Presidente dopo due anni sofferti

Rocco Commisso sa bene che, passato il periodo dell’estasi a scatola chiusa, i tifosi viola si aspettano un rilancio sul campo da gioco. Come riporta La Nazione tra le proprie pagine, tutte le iniziative extracalcistiche vengono valutate e tenuti in considerazione, ma due stagioni tanto sofferte hanno azzerato molte speranze. Così tutti sono in attesa che il presidente esponga il proprio pensiero, magari a salvezza matematica raggiunta. La luna di miele tra il Presidente e il popolo viola sta per finire; nella speranza che gli anni di matrimonio possano essere ancora lunghi e pieni di momenti…decisamente diversi da quelli passati negli ultimi due anni