Commisso fa il pieno: prima di Bergamo il pit stop a seguire la Primavera, con il figlio e Joe Barone

Dopo l’Under 15 di ieri sera, Rocco Commisso farà il pieno di impegni viola anche oggi, sfruttando anche una logistica che torna molto comodo: stasera la Fiorentina sarà impegnata a Bergamo con l’Atalanta e così il patron viola ne ha approfittato per presenziare a Sesto San Giovanni alla sfida della Primavera, impegnata contro l’Inter in questi minuti. Sugli spalti del ‘Breda’ ci sono anche il figlio Joseph e il dg Joe Barone, che poi accompagneranno Commisso al Gewiss Stadium per il match delle 20,45.