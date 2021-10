Commisso faccia le spalle larghe: Mai Vlahovic alla Juventus. Non si può stare sempre ai giochini dei cartelli dei procuratori. Se si attacca il sistema, poi non lo si foraggi

Partiamo dagli sbagli, evidenti. Non far rinnovare per cinque anni un giovane ventenne appena gli si dà la maglia da titolare, per giunta di una squadra importante come la Fiorentina, sulle spalle. Ma anche non cederlo, due mesi fa, se si avvertivano sentori del genere. E poi tirare fuori una vera e propria bomba ad orologeria con una stagione ancora tutta da vivere, mettendo in evidente difficoltà la squadra. Questi, a detta un po’ di tutti, i passaggi sbagliati dalla proprietà viola sul caso Vlahovic.

Poi, però, ci sono le persone, le promesse, gli uomini. Magari anche il carattere di Rocco Commisso, uno impulsivo, uno simile ai fiorentini. Che si esalta nei momenti belli, che si deprime un po’ in quelli meno belli. E magari anche nelle trattative. Uno che dà valore ai rapporti, che, se si sente appena, appena preso in giro, non sta zitto. Forse, e diciamo forse, è accaduto semplicemente questo. Sottovalutando l’aspetto più importante: il calcio ha delle regole, delle consuetudini e se vai contro queste regole, rischi. Rischi cosa? Senza centravanti di riserva (questo sì che è stato un errore e Kokorin al momento è impresentabile), c’è una piazza che al minimo errore per forza di cose dirà di tutto a Vlahovic (sui social è già partita la caccia al traditore). E poi c’è un allenatore giovane che avrà una bella gatta da pelare in un momento dove tutto sembrava girare benissimo.

A gennaio (soprattutto se, come dice qualcuno, gli agenti di Vlahovic hanno già una intesa con un club), difficilmente ci potrà essere una cessione. E allora occorrerà convivere con questa situazione per molti mesi. Trovando, questo sì durante l’inverno, già l’alternativa o le alternative. Perché la cosa più importante rimane la squadra, la Fiorentina, non il rinnovo di Vlahovic.

Infine una postilla personale: a me la presa di posizione di Commisso è piaciuta. Non si può stare sempre ai giochini dei cartelli dei procuratori. Tanto, purtroppo, il finale non cambierà con una dichiarazione in più o in meno, con un comunicato in più o in meno. Però il presidente questa cosa la porti fino in fondo, visto che ha le spalle larghe e può permetterselo. Mai alla Juventus, ad esempio, cosa che accadde invece con Chiesa, addirittura ‘rateizzando’, per aiutare i bianconeri. Se si attacca il sistema, le regole ormai balorde di questo mondo pallonaro, non lo si foraggi. Nemmeno con cessioni eclatanti. Altrimenti tutto quello che, giustamente si dice, poi rischia di venire meno.

Commisso ha Firenze dalla sua parte, perché per la prima volta (con i Della Valle non accadeva), tutti si sono accorti che il presidente viola è arrabbiato, è nero, per non riuscire a trattenere il suo miglior giocatore, offrendo un contratto milionario. Abbiamo uno che si arrabbia perché vanno via, non perché non riesce a venderli. Altra roba. Poi si può discutere sulle tempistiche, sugli equilibri, su tutto il resto. Ma raccontiamo anche le cose belle, soprattutto umane. Senza troppi calcoli.