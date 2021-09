Commisso: “Gasperini piange da una settimana, ora spero che si dia una calmata. Vlahovic? Speriamo di rinnovare il contratto prima che riparta per l’America”

Alla Rai, il patron della Fiorentina Rocco Commisso è tornato sulle parole di Gasperini ma anche sul contratto di Vlahovic:

“Certe volte sbagliano per uno, altre volte per un altro. Meno male che il rigore per il Genoa è arrivato dopo il gol dello 0-2 perché non mi sembrava fallo. Ho visto che Gasperini era tutto sorridente ieri, per una settimana ha pianto ma così sono fatti quelli del nord, speriamo che ora si dia un po’ di calma e inizi a parlare bene, non è buono parlare per una settimana con quei toni dato che sono state decisioni giuste. Vlahovic come Batistuta? Abbiamo un buonissimo rapporto con lui e la sua famiglia, voglio il meglio per lui e lui lo sa. La nostra proposta la conosce, stiamo aspettando il suo procuratore a Firenze per definire questa cosa. Speriamo di poterla risolvere prima della mia partenza per l’America, tra poco ripartirò per prendere altri soldi da portare qui (ride ndr). Sul mercato non hanno parlato con me di Vlahovic, forse ne hanno parlato con altri”.

Infine un commento scherzoso in riferimento al “job du bronx”, un’espressione che Commisso utilizzò dopo la sconfitta per 3-0 della Fiorentina allo Juventus Stadium, prendendosela con Sky: “Io ho una buonissima relazione con Comcast che è proprietaria di Sky, però a Sky devono imparare che non controllano lo sport in Italia. In America abbiamo fatto il contratto più grosso della storia del calcio italiano, sono orgoglioso perché ho portato più soldi per il calcio italiano di quanti non ne produca la MLS”.