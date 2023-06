Commisso: “Gesto dei tifosi inglesi è stato schifoso. Quando sono i tifosi della Fiorentina ad essere protagonisti…”

Tra i tanti presenti questo pomeriggio in Piazza Santa Croce in occasione della prima semifinale di calcio storico, oltre a capitan Biraghi, c’era anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che hai microfoni di Toscana Tv è tornato nuovamente sui fatti avvenuti sugli spalti durante la finale di Conference League tra West Ham e la squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Sono stato qui anche il primo anno. A questo giro sono tornato perché c’è anche Biraghi. Ho detto agli inglesi che il calcio l’abbiamo fondato noi. Il gesto dei tifosi inglesi a Biraghi è stato letteralmente schifoso ma la cosa che mi fa arrabbiare di più è che i nostri tifosi quando fanno qualcosa finiscono in tv e su tutti i giornali, quando lo fanno altri invece non succede niente. Il mio rapporto con Firenze? Non ho mai avuto paura di camminare per Firenze, tutti mi hanno sempre trattato con grande rispetto. Speriamo che sia una grande Fiorentina anche il prossimo anno”.