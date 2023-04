Commisso giovedì allo stadio. Nardella rassicura Barone sul Franchi: “Mi ha promesso che troverà i fondi mancanti”

Giovedì al Franchi in occasione della partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese, ci sarà pure il presidente viola, Rocco Commisso, che è in procinto di tornare in Italia.

Tra i primi temi che dovrà affrontare durante il suo soggiorno fiorentino ci sarà sicuramente quello relativo allo stadio.

Il Comune dovrà fare a meno di una parte dei fondi legati al PNRR per il restyling. Intanto però il direttore generale, Joe Barone, è stato rassicurato dal sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Mi ha promesso che farà di tutto per trovare i fondi mancanti. La ristrutturazione del Franchi è importante anche in vista degli Europei del 2032, per i quali l’Italia è candidata a essere paese ospitante”.