Commisso: “Godiamoci questo momento. Abbiamo vinto nella maniera migliore e sono felice per Jovic”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è felice dopo la vittoria esterna della squadra in Conference League: “Complimenti ai ragazzi e al Mister per questa importante vittoria. Era necessario tornare a vincere e lo abbiamo fatto nella maniera migliore, mostrando il nostro calcio e segnando tre bellissimi gol”.

Poi ha aggiunto: “Sono felice per Jovic, che aveva sicuramente bisogno di sbloccarsi e per Bianco, prodotto del nostro vivaio, che ha fatto il suo esordio europeo. Infine vorrei ringraziare anche i nostri grandi tifosi che ci hanno seguito in Scozia e ci hanno sostenuto per 90 minuti. Godiamoci il momento e da domani testa alla partita di lunedì”.