Commisso: “Grandissima squadra e grandissimo allenatore, confermo che Vlahovic resta. Berardi? Forse vado a prendere Ronaldo”

Molto felice Rocco Commisso, che ha parlato così a Dazn nel post gara: “La cosa più bella è stata che mia moglie è arrivata (ride ndr), settimana scorsa aveva pianto dopo la sconfitta di Roma, ora invece è felice. E’ segnale che Rocco deve portare più soldi in Italia, perché non ne ho portati abbastanza. Non solo Vlahovic, Milenkovic, ora anche Odriozola ma anche Maleh e ripreso Sottil. Ognuno ha fatto la sua parte, non ho critiche per nessuno, specialmente ai miei ragazzi”.

Qualche sorpresa nel finale di mercato? “Forse vado in Inghilterra e prendo, come si chiama quello che costa troppo? Ronaldo, lo porto qua (ride ndr). Telefono spento per Vlahovic? Sì, Vlahovic resta qui, l’ho detto dal primo minuto e la promessa sarà mantenuta. Berardi? Non so di lui, si può parlare di Messi, Ronaldo, parlate di chi volete. Sogno Europa? Una cosa alla volta, non faccio mai promesse che non posso mantenere. Ora vediamo dove arriviamo, una bella partita stasera, ho visto una grandissima squadra e con un grandissimo allenatore”.