“Commisso ha fatto il massimo, ma si è fidato troppo di Vlahovic e di chi lo gestisce”

A Radio Bruno ha parlato il noto tifoso della Fiorentina ed ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris. Queste le sue parole: “Nella questione Vlahovic Commisso ha fatto il massimo, anche se si è fidato troppo del ragazzo e di chi lo gestisce. La situazione non è semplice, il serbo deve continuare a fare quello per cui è pagato”.

E ancora: “Come è possibile che la Fiorentina non abbia un attaccante per sostituire Vlahovic? Un paio di partite a secco ci possono stare anche per un bomber, ma andando avanti la situazione potrebbe diventare strana. Fidiamoci di Italiano, che è riuscito a recuperare diversi giocatori”