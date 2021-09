“Commisso ha ragione a lamentarsi sulle operazioni di Juventus e Inter, stanno drogando il calcio”

L’ex presidente Procurale Federale FIGC Giuseppe Pecoraro ha parlato a Radio Punto Nuovo su alcune questioni sulla giustizia sportiva, tema trattato di recente anche dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue dichiarazioni:

“La giustizia sportiva non è tenuta a punire le squadre perché non ci sono né regole né parametri. Almeno che ci sia un illecito sportivo. Commisso si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità come ad esempio l’operazione Locatelli. Juventus e Inter stanno drogando il calcio, si ha timore di affrontare le società e le grandi tifoserie. Il calcio ha bisogno di una rifondazione, non è possibile che alcune società falliscono e altre che si trovano nella stessa condizione rimangono sempre vive“.