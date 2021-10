“Commisso ha sbagliato le tempistiche, si vede che è entrato da poco nel calcio. C’è il rischio di pregiudicare la stagione”

Il giornalista Costantino Nicoletti ha detto la sua sul mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Queste le sue parole, rilasciate a TMW Radio: “Dusan non ha creduto nel progetto tecnico della Fiorentina, questo si era capito”.

Prosegue così Nicoletti: “Non era una questione di soldi, lui ambisce a palcoscenici più importanti e lo capisco. Secondo me, però, Commisso ha sbagliato le tempistiche in questa vicenda, si vede che è entrato da poco nel mondo del calcio, perché non può sbandierare questo mancato accordo con l’unico attaccante vero che ha a disposizione a inizio stagione, soprattutto visto il momento positivo della viola, in questo modo rischia di pregiudicare l’annata e non riuscirà a venderlo alle cifre che avrebbe voluto incassare”.