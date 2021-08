Commisso ha scelto di non scegliere (per ora). Vlahovic o non Vlahovic, ci interessa di più sapere dove sta andando la Fiorentina e quali sono gli obiettivi

Il campo ci dice che Italiano c’è. Serviva un tipo così alla Fiorentina, uno come lui, dopo anni difficili. D’altronde a La Spezia ha dimostrato quello di cui è capace. Non dovrebbe avere difficoltà a ripetersi a Firenze, con calciatori che sicuramente sono e saranno di un livello superiore. Adesso però, dopo il calcio estivo, arrivano le cose serie. La Roma, l’Olimpico, Mourinho. Un battesimo del fuoco. E tutti siamo curiosi di vedere cosa accadrà.

Fino a questo momento non è cambiato praticamente niente dallo scorso anno. La squadra è la stessa, Gonzalez a parte, soltanto la panchina sarà diversa a Roma. Se andrà bene si comincerà subito a parlare del miracolo Italiano, se andrà male non mancheranno le critiche per una squadra confermata in toto dopo i disastri degli ultimi anni. Poi, magari, ci sarà tempo per rimediare sul mercato. Ma con quello che sarà rimasto, con operazioni last minute e sperando che nessuno riesca a convincere Vlahovic ad andarsene. Perché lo scorso anno, senza le sue reti, la Fiorentina avrebbe seriamente rischiato di retrocedere in Serie B. E quest’anno, tra averlo e non averlo potrebbe cambiare tanto. Fa paura la sua crescita: soprattutto nella fame che dimostra, nella facilità dei suoi gesti.

Noi, che facciamo questo mestiere, abbiamo il dovere di fare cronaca. Abbiamo il dovere di dire che questa squadra, che tutti ritenevamo comunque più forte rispetto a quello che ha realmente fatto, ai nastri di partenza della nuova Serie A, ci appare ancora molto leggera. Con tanti spazi da riempire. Lontana, dall’obiettivo Europa che al terzo anno di gestione Commisso (così avevamo capito) sarebbe dovuto diventare un obiettivo concreto. Ma, magari, tutti torneranno a giocare bene. Pezzella, Pulgar, Callejon, lo stesso Kokorin, Italiano sarà un mago e i dirigenti non sbaglieranno più una mossa. Ma dire oggi che questa Fiorentina è pronta per grandi traguardi non sarebbe giusto e vorrebbe dire mentire.

Commisso ha scelto di non scegliere al momento, e anche questa è una scelta. Pericolosa ma rispettabile. Di andare avanti così, sapendo bene che Firenze questa volta perdonerà molto meno, sportivamente parlando. Il calcio è da sempre così. Oggi ci servirebbe tornare a sentirlo parlare, Rocco, capendo bene i suoi obiettivi. E magari con il sorriso, senza polemiche o liste di proscrizione che portano a poco. La censura è sempre stata un boomerang, lo dice la storia. E magari ci potrebbe nuovamente convincere, come accadde esattamente due anni fa, che sarà molto meglio la sua Fiorentina rispetto alle altre. Soprattutto quella dei Della Valle, che dopo aver rischiato la B dette spettacolo, raggiungendo la Champions e facendo sognare. Rocco può’ fare almeno altrettanto o quantomeno ha la disponibilità economica per farlo. Vlahovic o non Vlahovic, ci interessa molto di più il resto.