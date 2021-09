“Commisso ha visto con i propri occhi lo 0-3 con la Juventus, forse si renderà conto che serve qualche investimento in più…”

Una sconfitta ampia nel punteggio (0-3) ma soprattutto nella prestazione quella di ieri della Fiorentina Femminile, contro le campionesse d’Italia della Juventus. Una sconfitta che lascia le ragazze viola tristemente in fondo alla classifica dopo le prime due giornate: due sconfitte, un gol fatto e cinque subiti, sotto agli occhi di Rocco Commisso. Il presidente non manca mai di ricordare come il settore femminile rappresenti una delle priorità per la società viola, anche se l’andamento della squadra in campo sembra poi ripercorrere il trend del calo inaugurato nella passata stagione. A tal proposito, in diretta al commento su La 7 la giornalista Martina Angelini ha bacchettato un po’ il patron della Fiorentina, nelle battute conclusive della gara: “Il presidente è qui presente, forse vedendo in prima persona questa partita capirà e si renderà conto che servono qualche investimento e qualche sforzo in più”.