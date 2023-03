Commisso: “Ho acquistato la Fiorentina per rendere qualcosa all’Italia: il Viola Park resterà per sempre a Firenze. Quando sarà finito, avremo speso 440 milioni di dollari fra club e centro sportivo”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato da New York durante il Gala della John Cabot University. Tra i temi toccati, quello del Viola Park:

“L’acquisto della Fiorentina è stata la strada per rendere qualcosa all’Italia e al calcio. La Viola ha una storia lunga e ricca nel calcio italiano ma non aveva mai avuto niente di proprietà in città. I soldi che abbiamo speso per progettare e costruire il Viola Park lasceranno per sempre qualcosa al club e alla città.

E ancora: “Sarà uno dei più grandi centri sportivi d’Europa, dove giocheranno tutte le nostre squadre, comprese le ragazze e i giovani. Quando verrà inaugurato il Viola Park, avremo speso 440 milioni di dollari per acquistare il club e costruire il il centro sportivo. Nessuno dai tempi dei Medici aveva investito così tanto nella città”.