Commisso: “Ho avuto l’opportunità di comprare squadre estere, ma ho scelto di “tornare” in Italia”

La figura del Presidente, vicino alla squadra. Questo uno dei temi toccati dal Presidente della Fiorentina Rocco Commisso nel dibattito a Marina di Gioiosa Ionica: “Spero che ritorni il romanticismo nel calcio. Il Milan adesso è in mano ad un fondo, la situazione dell’Inter non è chiara. Io sono venuto già 11/12 volte in Italia. Io sono l’unico presidente nato in Italia è tornato in Italia per comprare una squadra. Ho avuto l’opportunità di comprare squadre in Inghilterra, in Germania, in Svizzera”.