Commisso: “Ho cominciato a lavorare sin da piccolo, nella pizzeria di mio fratello. Ai giovani dico: ‘Lavorare, lavorare, lavorare’, come sto facendo ancora io all’età di 73 anni”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato dalla Scuola di Scienze Politiche ‘Cesare Alfieri’ per parlare dell’importanza del lavoro per i giovani. Inoltre, il patron viola ha raccontato anche alcune sue esperienze di vita professionale:

“Ho cominciato a lavorare da piccolo, assieme a mio fratello nella sua pizzeria. Consegnavo le pizze a casa e da lì ho capito che bisogna andare a lavorare dove ci sono opportunità. Poi ho lavorato anche per grandi compagnie, banche, dove facevo l’impresario”.

E ancora: “Cosa consiglio ai giovani? Lavorare, lavorare, lavorare. Io ho preso la mia prima vacanza dopo 11 anni dal mio arrivo in America. Il lavoro viene prima della vacanza. Inoltre, si deve avere lealtà, fiducia in sé stessi e lavorare sulle idee che si hanno a cuore. Bisogna lavorare duro, come sto continuando a fare io all’età di 73 anni (ride ndr)”.