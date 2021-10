Commisso: “Ho investito sulla Fiorentina grazie a mia moglie. Se avessi aspettato altri nove mesi, probabilmente avrei pagato di meno ai Della Valle”

Il presidente gigliato Rocco Commisso, è intervenuto in occasione di un evento organizzato dal Financial Times, parlando dei motivi che lo hanno spinto ad investire nel calcio e nella Fiorentina:

“Ho a che fare con il calcio da 50-60 anni ormai. Ero alla ricerca di opportunità di investimento e sono felice di averlo fatto. Se avessi aspettato altri nove mesi, probabilmente avrei pagato di meno. Ho rilevato la Fiorentina a giugno 2019, il Covid è arrivato a febbraio 2020. L’Italia è il paese in cui sono nato, ho giocato a calcio per molti anni alla Columbia University. È un modo per ripagare il calcio per quello che mi ha dato e per riconoscenza nei confronti del mio paese natale”.

Commisso ha poi aggiunto: “Perché la Fiorentina e Firenze? Avevo diverse possibilità, ma mia moglie voleva che, nel caso di investimento in Italia, avrebbe dovuto essere una bella città. Per questo ho scelto Firenze. Ho parlato per oltre tre anni con i precedenti proprietari, la famiglia Della Valle. Alla fine è stato stabilito il giusto prezzo e l’affare si è chiuso nel giro di due settimane”.