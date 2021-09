Commisso: “Ho parlato con Vlahovic, speriamo di rinnovargli il contratto. In queste settimane lo abbiamo lasciato pensare solo al campo”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche di Dusan Vlahovic nel corso della visita al Viola Park assieme alla stampa.

Questo il messaggio del numero uno viola: “Ho parlato con il ragazzo, è contento di restare e adesso speriamo di rinnovargli il contratto. Una cosa alla volta: in queste settimane lo abbiamo lasciato pensare solo al campo. Vediamo quando ritorna dalla Nazionale. Ho parlato com Amrabat e Maleh, non so cosa succede lì. Mercato? Ci sono i positivi e i negativi, ma io non ho rimpianti”.