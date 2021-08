Commisso: “Ho portato la Fiorentina dal sedicesimo al decimo posto. Se qualcuno mi vuole mandar via, si faccia avanti”

Un altro estratto dell’intervista di Rocco Commisso all’Ansa, in cui il Presidente parla direttamente ai fiorentini: “Per quanto concerne i fiorentini, è giusto che io ribadisca loro che quando ho preso la Fiorentina era al 16esimo posto, portandola, al primo anno, al decimo. Nessun’altra proprietà straniera, dopo aver acquistato club italiani importanti di serie A, è riuscita al primo anno a migliorare la posizione di ben sei posti. Addirittura il Parma è retrocesso quest’anno in B.

L’anno scorso, invece, abbiamo disputato, come ho più volte ammesso pubblicamente, un campionato deludente ma questo non autorizza nessuno a parlare di progetto fallimentare perché non è vero. Se poi qualcuno pensa di mandarmi via da Firenze, che si faccia avanti e acquisti la Fiorentina. Non mi pare, però, che dietro la porta della società viola si sia presentato qualcuno con i soldi in mano. Finora, quindi, ho sentito solo chiacchiere”.