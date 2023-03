Commisso: “I miei attaccanti sono buoni e menomale che c’è Rocco che li difende. Una vittoria dedicata ad Astori, ci ha aiutato a vincere”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervistato da DAZN ha detto: “Sono molto orgoglioso, abbiamo fatto il record di spettatori e voglio ringraziare i tifosi”.

E poi: “Ieri sera sono andato in un ristorante brasiliano assieme ai sudamericani. A Nico (Gonzalez ndr) ho detto che avrebbe fatto gol ed è successo, poi ha segnato anche Jovic. I miei attaccanti sono buoni e menomale che c’è Rocco che non li critica mai. Jovic e Cabral hanno fatto 21, vediamo quanti ne farà Vlahovic. Noi abbiamo speso 15 milioni per questi due e alla fine faremo i conti”.

Infine: “Starò qui fino a giovedì e non fino a domani come avrei dovuto. Avevo vicino a me il fratello di Davide, mi dispiace perché ha fatto molto per la Fiorentina e per lo spirito fiorentino. Questa vittoria è dedicata a lui e penso che ci abbia aiutato a battere il Milan“.