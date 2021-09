Commisso: “I tifosi dell’Atalanta hanno dato dello zingaro a Vlahovic, si devono vergognare. Terracciano? Io lo chiamo San Pietro”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista rilasciata al sito ufficiale viola ha detto: “L’11 settembre per noi in America è una data una molto particolare. E’ un giorno malinconico, ma c’è anche della contentezza per quello che abbiamo fatto stasera”.

Poi l’accusa: “Io non so come sono fatte certe tifoserie, succede che ogni tanto si possa vincere qui, ma non mi è piaciuto quello che hanno fatto i loro tifosi. Due anni fa se la presero con Dalbert, quest’anno con Vlahovic, dicendo che è uno zingaro. Si devono vergognare: la famiglia Percassi è composta da brave persone, ma devono guardare quello che succedono in tribuna. I nostri sono bravissimi e abbiamo bisogno di loro allo stadio nella prossima gara”.

Su Terracciano: “Io lo chiamo San Pietro. Ma bravissimi tutti i ragazzi ed è bello ritornare a casa con una vittoria”.