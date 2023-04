Commisso: “I tifosi viola sono stati incredibili, a Firenze si gira senza scorta. Viola Park? I parcheggi sono un problema ma faremo lì il ritiro”

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in conferenza stampa sul tema ambiente e tifosi:

“A Firenze non abbiamo scorta e nessuno ci tocca, quando sento che ci sono presidenti in Serie A che non si muovono senza scorte. Se vogliono farmi qualcosa di male me la fanno davanti e non dietro. I tifosi sono una cosa incredibile, quello che hanno fatto l’altro giorno è stato spettacolare. Mi fanno emozionare queste cose, non vado lì nel mezzo sennò alla mia età mi ‘ammazzano’. Avete visto quando un anno fa me tornai in America perché mi ero ammalato a parlare con quel Ristic, quel serbo procuratore di Vlahovic che a 35 anni voleva spiegarmi come si fanno gli affari.

Inaugurazione del Viola Park? La prima squadra farà il ritiro là, però prima di aprirlo voglio che siano completate tutte le cose. Quando la gente verrà lì dovrà essere al 100%. I parcheggi? E’ un problema, mi hanno promesso che la tramvia si sarebbe fatta e ci sarebbero stati 400 posti per il Viola Park. La tramvia ancora non c’è e nemmeno i parcheggi e che devo fare? Si aprirà senza quei parcheggi che erano stati promessi.

Idea concessione stadio sul modello Juve? Sarei potuto andare in Svizzera a fare lo stadio, se la città di Firenze capiva che io avevo alternative non sarebbe mai successo tutto questo. Siccome non c’è questa possibilità di trasferire le squadre, per prendere di più dalle città siamo ostaggio del sistema italiano. Spero che si mettano in testa che la Fiorentina è un importantissimo asset della città e si rispetta come tutte le cose. Se una strada si rifà con i soldi pubblici la usano anche quelli che non usano la macchina, per cui tutti pagano le tasse. Nel Tennesse la giunta ha stanziato oltre un miliardi di dollari per lo stadio.

Caso plusvalenze e stipendi della Juve? Meglio che non la critico più eh, perché qualcuno se la prende con me (ride ndr). Se togliamo il valore di Ronaldo, la Juventus sarebbe valsa molto meno, pensate un po’ come è stata rovinata la povera Juventus”.