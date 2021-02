Commisso: “Iachini massacrato ingiustamente. Prandelli ha il tutto il mio sostegno. Mi sarei aspettato di fare meglio dell’anno passato ma non sarà solo in base a ciò che deciderò le riconferme”

La Fiorentina ha il settimo monte ingaggi della Serie A, ma i risultati non sono in linea con questo parametro. Un fatto che non può certo essere accolto bene dal presidente viola, Rocco Commisso: “Non lo sono ma la risposta merita una spiegazione – dichiara a La Nazione – Quando arrivammo trovammo in rosa 70 calciatori presi con un criterio preciso: pescare fra molti giocatori per poi ritrovarsene 2 o 3 buoni. Una squadra che si salvò comunque all’ultima giornata arrivando al 16 posto”.

Poi aggiunge: “Il primo anno la portammo al 10° posto. Nessuna altra squadra aveva scalato in un anno 6 posizioni. Per questo confermai Iachini. Ritenevo giusto dargli un’altra opportunità. La sua media è stata di 58 punti. Ma a Firenze Iachini lo avete massacrato spesso ingiustamente”.

Oggi però la Fiorentina è di nuovo in zone basse: “Nel calcio come nella vita non sempre le cose vanno come si è programmato. Di certo ciò avviene non perché manchi l’impegno o non siano stati fatti investimenti. Spero di poter annotare una classifica migliore da qui a fine campionato”.

Su Prandelli: “Ha tutto il mio sostegno ma anche stavolta qualcuno aveva cominciato a criticarlo. Fino a metà gara con lo Spezia sentivo solo critiche ma le sembra normale dopo un 3-0 sentire anche alla fine più critiche che consensi? Se penso di riconfermarlo? Nella mia logica mi sarei aspettato di fare meglio dell’anno passato ma non sarà solo in base a ciò che deciderò le riconferme”.