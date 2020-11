Commisso: “Iachini meritava un’altra opportunità. Nessuno mi dava garanzie sul fatto che Juric non sarebbe mai stato allontanato”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervistato da Lady Radio, ha parlato della riconferma del vecchio allenatore: “Iachini aveva un contratto che non era in scadenza la scorsa estate. Io non ho mai incontrato un altro allenatore. Questo non vuol dire che non l’abbiano fatto i miei collaboratori come Pradè e Barone”.

Poi aggiunge: “In un caso specifico, quello di De Rossi, sono dovuto intervenire, perché stava destabilizzando la Fiorentina e io De Rossi l’ho visto solo in televisione. Non ci può essere un affare se Rocco non concorda. Pradè e Barone si sono preparati nel caso si fosse arrivati ad un cambio, ma alla fine siamo arrivati tutti alla decisione che fosse giusto dare un’opportunità a Iachini. Ho la filosofia che conta molto la meritocrazia. Si parlava di Juric, ecco, il Verona ha finito con 49 punti come noi, ma Iachini aveva una media migliore. Nessuno mi dava rassicurazioni sul fatto che non lo avremmo mai mandato via e ci saremmo ritrovati con una situazione contrattuale non buona per noi”.