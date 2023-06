Commisso: “Il calcio italiano deve migliorare nella gestione dei giovani: non è giusto che gli stranieri ci vengano a costare meno”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto ai canali ufficiali della società viola in occasione di un evento organizzato al Viola Park alla presenza di procuratori e agenti del mondo del calcio:

“Tutti i presenti oggi sono rimasti impressionati dal centro sportivo. Il calcio italiano deve migliorare sui giovani, non è giusto che gli stranieri costino meno dei ragazzi italiani: dobbiamo valorizzare i nostri. Vi spiego in breve: un ragazzo dall’estero, a noi, costa 1,3 milioni lordo, mentre un italiano invece ne costa 2. Questo non va bene”.