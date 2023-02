Commisso: “Il Franchi ha cento anni, il restyling è necessario. Risultati? Momento sfortunato. I veri tifosi si vedono quando le cose vanno male”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della società durante la visita al Viola Park insieme al Ministro dello Sport Andrea Abodi: “Siamo in ritardo con i lavori, purtroppo non posso farci niente. Ad ogni modo vorrei chiedere al ministro e in generale alle istituzioni di aiutare il calcio italiano, perché non è possibile che abbia un terzo dei ricavi rispetto ad altri campionati. Il Viola Park ci aiuterà a portare avanti i nostri giovani, e questo è un altro aspetto di cui si dovrebbe parlare. Non è giusto che quando si compra un giocatore in Italia si debbano pagare molte più tasse rispetto ad altri Paesi”.

E poi ha aggiunto: “Restyling del Franchi? I soldi arriveranno e il progetto si farà. Io lo spero, da Roma ho sentito che è tutto a posto. E’ un’opera necessaria per la città di Firenze, lo stadio ha cento anni. Risultati? I ragazzi lavorano duramente, ma come ha detto Barak al momento la fortuna non ci sorride. Abbiamo bisogno che i tifosi stiano vicini alla squadra, i veri tifosi sono quelli che ci sono anche quando le cose vanno male”.