Commisso: “Il Napoli è fortissimo ma nel calcio ogni tanto bisogna perdere. Sarà l’ultima partita che vedrò prima di tornare in America”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della società durante la visita di stamattina al Viola Park: “La prima squadra, che è la più importante, è stata l’ultima a venire qui in modo da poter vedere i lavori in fase più avanzata. Ho visto i ragazzi molto contenti. Ora bisogna pensare al Napoli, dobbiamo concentrarsi su quella partita. La squadra di Spalletti è fortissima ma ogni tanto nel calcio bisogna perdere, quindi vediamo se saremo noi a fermarli. Per me sarà l’ultima partita prima di tornare in America”.