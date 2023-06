Commisso: “Il West Ham ha 300 milioni di ricavi, noi 100 ma io ero partito dallo stadio. Ci sono 4-5 giovani validi in Primavera ma spero che giochino…”

Un accenno da parte del presidente viola, Rocco Commisso anche al tecnico della Primavera Aquilani e il futuro di alcuni dirigenti:

“Voglio tenere Alberto Aquilani ma non ci ho parlato, forse ci sarà un incontro anche se io devo andare via. Ad Alberto auguro la miglior carriera possibile.

I complimenti della Juve al West Ham? Non mi è piaciuto affatto. Non so chi prende quelle decisioni ma non sarebbe mai successo qui alla Fiorentina. Ma si va avanti e si accettano anche queste cose.

Prospettive sui rinnovi o sul mercato? Non si può avere una squadra di 40 giocatori, cercheremo in condivisione, di rinforzare la squadra, tra chi vogliamo mandare via e quelli che arriveranno.

Pradè? Sì è confermato, anche io sono confermato (ride ndr). Quali giovani interessanti? Credo che ci siano ma non sono l’allenatore. Abbiamo portato su Bianco anche se non ha giocato molto ma queste decisioni non le prendo io. Credo che ci siano 4-5 calciatori validi ma se questi ragazzi non giocano non so cosa si deve fare.

Fiorentina ambiziosa come il Viola Park? Io avevo iniziato con lo stadio, non con il Viola Park. Dopo 4 anni siamo ancora al punto di partenza, volete dare la colpa a me? Datemela. Volevamo lo stadio per incrementare i ricavi, senza non si può andare lontano. Il West Ham ha 300 milioni di ricavi, noi ne abbiamo 100, i loro giocatori valgono 450 milioni, i nostri 230. Il Viola Park sono soldi miei, che non ha a che fare con il Fair Play Finanziario, non possiamo spendere quello che vogliamo. Non andrò a spendere 400 milioni come il Chelsea che è arrivato a metà classifica, il loro presidente non ha messo soldi suoi ma quelli dei ricavi.

Amrabat? Credo che lui abbia fatto una grandissima stagione, l’ho sempre supportato, ha giocato al Mondiale e ha dato un grande contributo alla Fiorentina ma sul futuro non posso dire niente oggi.