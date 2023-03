Commisso: “In campionato siamo più vicini al 7° posto che al 18°. Voglio vincere qualcosa qui a Firenze”

Durante il suo intervento all’Università di Firenze con gli studenti di Economia, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue parole: “I soldi che si prendono dalla Champions sono molti di più di quelli che si prendevano una volta. Per il futuro, il più grande investimento che abbiamo fatto qui è il Viola Park. E’ un bellissimo progetto, ma non so quando si finirà. Del resto siamo in Italia. Non puoi mettere 600 persone a lavorare 24 ore su 24. Il centro sportivo sarà l’unico degli grandi investimenti fatti che porterà la Fiorentina a buoni livelli. Mi aspetto che i ragazzi di Firenze, della Toscana e da tutta Europa vengano qui a giocare.

Poi aggiunge: “Vogliamo vincere qualcosa qui. Abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Conference e c’è anche il campionato. In Serie A ci sono squadre più forti di noi, ma non siamo lontani dal settimo posto. E’ più facile arrivare settimi che diciottesimi”.