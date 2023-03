Commisso: “In Italia ci sono i furbi ed alcune squadre sono state aiutate ad andare avanti”

Nel corso del suo incontro con gli studenti della facoltà di Scienze Motorie, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha posto l’accento su un particolare aspetto che gli sta a cuore: “In Italia ci sono i furbi ed alcune squadre sono state aiutate ad andare avanti, nonostante avessero infranto le regole. Se ci sono delle regole queste vanno rispettate”.

E ancora: “Questa non è una situazione buona per il calcio italiano e finisce per riflettersi anche sulla Nazionale. Ripeto, quando ci sono le regole ognuno di noi deve rispettarle e deve rimanere dentro a queste”.