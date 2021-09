Commisso: “Inaugurazione Viola Park prima di Natale 2022. Atalanta? È un modello ma…”

A Sportitalia, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare del Viola Park ma non solo: “I lavori sono sempre andati avanti, solo che c’è stato il caldo dell’estate e qualche rallentamento ma parliamo di mesi non di anni. La festa dell’inaugurazione spero che si possa fare prima di Natale del prossimo anno”.

Sul match contro l’Atalanta ha aggiunto: “Ho già parlato anni fa di come siano un modello. Ma loro hanno preso la squadra in Serie B e prima di Gasperini non sono mai stati nella parte sinistra della classifica”.