Commisso “indossa” l’elmetto: La Fiorentina prova a difendersi dalle sirene di mercato

La sensazione è che in vista della seconda parte di gennaio alla Fiorentina converrà indossare l’elmetto, per mostrarsi pronta ad andare in battaglia e a resistere agli attacchi che potranno arrivare da più parti. Le armi, per fortuna, sono solo figurate così come lo sono gli assalti ripetuti ai quali rischia di essere sottoposta ma è chiaro che non saranno pochi i fronti ai quali la Viola dovrà fare attenzione.

E come riporta il Corriere dello Sport, in particolare dovrà farlo Rocco Commisso, tornato dall’America desideroso di voler assistere a una seconda parte di stagione in linea con la coda dell’ultima parte del 2022 e dell’inizio dell’anno. Buona parte però delle speranze di Biraghi e compagni di riconfermare il palcoscenico europeo passerà dal mercato di gennaio, una sessione che da settimane vede ormai coinvolti in una tempesta di rumors due dei pezzi più pregiati della rosa di Italiano, ovvero Amrabat e Gonzalez.