Commisso irremovibile sulla richiesta per Amrabat. E non c’è motivo per fargli cambiare opinione

La società che più ci sta provando a prendere il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, forte di un’intesa con il giocatore nato in Olanda.

Il problema però è che non esiste nemmeno lontanamente l’intesa con il club viola. Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che al momento non esistono proposte interessanti e specialmente concrete sul tavolo della dirigenza gigliata.

Quello che conta è che venga soddisfatta la richiesta economica che è di trenta milioni di euro per cedere Amrabat; Commisso sull’argomento, si legge ancora sulla fonte citata, è irremovibile e non c’è motivo al momento per fargli cambiare opinione.